 البرلمان العربي: نثمن دور السعودية لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة - بوابة الشروق
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البرلمان العربي: نثمن دور السعودية لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة


نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 1:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 1:20 م

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والسياسات الحكيمة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع سفير السعودية لدى جمهورية ‎مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أشاد سفير المملكة العربية السعودية بجهود البرلمان العربي ودوره الحيوي في العمل العربي المشترك.

حضر اللقاء نائب سفير السعودية لدى مصر، عبدالرحمن بن سالم الدهاس.

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