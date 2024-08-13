 كوريا الجنوبية تبدي قلقها العميق إزاء هجوم إسرائيل على مدرسة في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تبدي قلقها العميق إزاء هجوم إسرائيل على مدرسة في غزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:29 ص

عبرت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الاثنين عن تعازيها العميقة فيما يتعلق بسقوط العديد من الضحايا المدنيين نتيجة للقصف الإسرائيلي على مدرسة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الحكومة الكورية الجنوبية أعربت عن قلقها العميق بعد استشهاد المدنيين في ضربة إسرائيلية، وقدمت خالص تعازيها إلى أسر الضحايا، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وأفادت بأن الحكومة شددت على أهمية التزام الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، داعية جميع الأطراف المعنية مجددا إلى الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وذكرت الوزارة أن الحكومة تعتقد أن وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن الرهائن المحتجزين وحدهما يمكن أن يوقفا هذه المأساة، وحثت جميع الأطراف المعنية على الاستجابة لدعوات الوسطاء لاستئناف المفاوضات.


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