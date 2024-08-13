كوريا الجنوبية: موجة كوفيد 19 الجديدة ستصل ذروتها نهاية الشهر الجاري

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تصل موجة الإصابات بفيروس كوفيد-19 لذروتها نهاية الشهر الجاري بعد موسم العطلة الصيفية، متعهدة بتعزيز الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أفادت بأن البلاد شهدت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التي تم نقلها للمستشفيات من 220 حالة إلى 861 خلال شهر حتى الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

وقال هونج جيونج ايل المسؤول بالوكالة" قد نصل إلى ذروة الإصابات بحلول نهاية أغسطس الجاري، في ظل تزايد التواصل بين الأشخاص خلال عطلة الصيف، ومثل هذه التغيرات يمكن أن تؤثر على مسار العدوى".

وأضاف" عدم وجود تهوية كافية في ظل مكيفات الهواء وقت الصيف يمثل أيضا سببا آخر لارتفاع حالات الإصابات خلال الصيف".

ولذلك قررت الوكالة توسيع نطاق فريق مواجهة الفيروس لتعزيز رصد الوضع في الداخل والخارج، وتحليل العدوى وإدارة العلاج والامدادات الطبية الأخرى.

كما سوف تشكل الحكومة هيئة استشارية تضم خبراء من أجل إجراء مشاورات دورية بشأن مسار الفيروس وإجراءات مكافحته. ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعها الأول غدا الأربعاء.

كما تعتزم الحكومة استئناف حملة التطعيم في أكتوبر المقبل، حيث سوف يتم منح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التطعيم مجانا.