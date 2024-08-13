ميقاتي: مواجهة التهديدات الإسرائيلية الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين في تلك المرحلة

واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عقد سلسلة اجتماعات في السرايا، في إطار متابعة خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، شدد ميقاتي، خلال الاجتماعات على أن «الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة، هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ أشهر».

وأكد وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا وأنه يرزح تحت أعباء كبيرة جدا بفعل النزوح السوري.

وقال إن «العدوان والتهديدات الإسرائيلية يجب أن يشكلا حافزا إضافيا وأساسيا للتضامن بين اللبنانيين، وعدم فتح سجالات جانبية ليس أوانها حاليا»، مشيدا بالمبادرات الأهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين.

ولفت إلى أن «مجلس الوزراء سيناقش غدا بشكل مفصل التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، وملف النازحين السوريين».