سياسي ألماني: يجوز لأوكرانيا القتال بأسلحة ألمانية على أراضٍ روسية

يرى الخبير في شئون السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، أولريش ليشته، أنه يجوز لأوكرانيا القتال بأسلحة ألمانية على أراضٍ روسية.

وقال ليشته في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "لقد زودنا أوكرانيا بأسلحة، والتي تعتبر عند تسليمها جزءا من التسليح العسكري لأوكرانيا.. بالطبع أوكرانيا حرة في استخدام هذا التسليح دون قيود... الحصول على موافقة صريحة من ألمانيا ليس ضروريا من أجل ذلك، لأن استخدام الأسلحة من قبل أوكرانيا يتوافق مع القانون الدولي"، مشيرا إلى أن العملية التي نفذتها أوكرانيا على أراضٍ روسية محمية بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ ما يقرب من عامين ونصف. وفي معركتها الدفاعية شنت أوكرانيا هجوما مباغتا بقواتها على أراضٍ روسية للمرة الأولى يوم الثلاثاء الماضي. ويكتنف الغموض الوضع في منطقة كورسك الروسية . ولم تتأكد بعد صحة تقارير حول ما إذا كان تم استخدام أسلحة ألمانية في ذلك الهجوم.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس الاثنين من له السيادة الآن على الأسلحة المنقولة من مخزونات الجيش الألماني، وقال: "هذه أسلحة أوكرانية"، مشددا في الوقت نفسه على أن القانون الدولي وحده هو الذي يحدد حدود الاستخدام.