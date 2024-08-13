محافظ المنوفية: مستشفى الشهداء الجديد يوفر 450 فرصة عمل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية، الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة، المقام على مساحة تزيد عن 21 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، من تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

رافقه خلال الجولة محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور سيد عبدالسلام مدير عام هيئة التأمين الصحي.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، لشرح تفصيلي من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل، حيث إنه جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية بمبنى العيادات. ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية على أرض الواقع، مؤكداً الاستمرار في دعم المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، ومن المقرر أن يضم المستشفى 5 غرف عمليات، و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي، و24 بحضانات الأطفال، و41 أسرة بقسم العناية المركزة، و21 بأقسام العيادات الخارجية، بإجمالي 223 سريرا، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة.

كما تابع محافظ المنوفية الحالة العامة لممشى الشهداء الجديد، وكلف رئيس المدينة بضرورة الاعتناء بالنجيلة الطبيعية والمساحات الخضراء، والحفاظ على نظافة الممشى بشكل يومي وإجراء الصيانات الدورية للأعمدة الديكورية للارتقاء بالمظهر العام، والحفاظ على مكتسبات تطوير الممشى ليظل محتفظا برونقه الحضاري ومنتزها جمالياً لأهالي المدينة.

فيما تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة التأمين الصحي بالشهداء للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم والحد من آلامهم، حيث تفقد المحافظ الصيدلية واللجنة الطبية الفرعية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد.

ووجه المحافظ رئيس المدينة، بضرورة استغلال مخزن بمبنى التأمين الصحي وتجهيزه بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال لفتح منافذ إضافية للصيدلية وصرف الأدوية لخدمة المرضى.

وخلال تفقده استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من وجود هبوط أرضي بشارع الجامع الكبير، موجها بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة الموقع على الطبيعة، وإعداد تقرير والعرض عليه. كما طالب المحافظ، رئيس المدينة، بفحص عدد من شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنهم.