كتائب القسام تبث مشاهد لقصفها الصاروخي على تل أبيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لعملية القصف التي نفذتها اليوم الثلاثاء على مدينة تل أبيب.

وقالت القسام، إنها قصفت بصاروخين من طراز "M90" رداً على اعتداءات جيش الاحتلال بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق الفلسطينيين.

#شاهد.. كتائب القسام تقصف مدينة "تل أبيب" بصاروخين من طراز "M90" رداً على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا pic.twitter.com/GDbjxct0lR — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) August 13, 2024

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، أن الصاروخين انطلقا من منطقة توجد فيها آليات جيش الاحتلال.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إنه جرى إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى دون تفعيل صفارات الإنذار.

وأضاف أنه رصد قذيفة أخرى أطلقت من غزة، لكنه زعم أنها لم تتجاوز إلى الجانب الإسرائيلي.