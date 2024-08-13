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كتائب القسام تبث مشاهد لقصفها الصاروخي على تل أبيب

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 8:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 8:14 م

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لعملية القصف التي نفذتها اليوم الثلاثاء على مدينة تل أبيب.

وقالت القسام، إنها قصفت بصاروخين من طراز "M90" رداً على اعتداءات جيش الاحتلال بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق الفلسطينيين.

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، أن الصاروخين انطلقا من منطقة توجد فيها آليات جيش الاحتلال.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إنه جرى إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى دون تفعيل صفارات الإنذار.

وأضاف أنه رصد قذيفة أخرى أطلقت من غزة، لكنه زعم أنها لم تتجاوز إلى الجانب الإسرائيلي.

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