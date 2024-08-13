كوريا الجنوبية: عدد المصابين بأمراض مرتبطة بحرارة الجو قرابة 2300

أدت موجة الحر المستمرة في كوريا الجنوبية، إلى زيادة عدد المرضى الذين يترددون على المستشفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالحرارة، التي أدت أيضا إلى نفوق أعداد من الماشية.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، عن وزارة الداخلية والسلامة، قولها اليوم الثلاثاء، إن العدد التراكمي للمرضى المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة على مستوى البلاد، خلال الفترة من 20 مايو وحتى 11 أغسطس، بلغ 2000 و293 حالة، متجاوزا العدد الذي تم إحصاؤه في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 2000 و139 حالة.

وخلال هذه الفترة، توفي 21 شخصا بسبب أمراض ناجمة عن الحرارة الشديدة.

وبحلول يوم أمس الاثنين، تسببت موجة الحر في نفوق 703 آلاف رأس من الماشية منذ يوم 11 يونيو.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير، بنفوق نحو 895 ألف سمكة في مزارع الأسماك في أنحاء البلاد.