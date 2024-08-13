 الجمعة.. سينما الهناجر تقيم ثاني المعارض الفوتوغرافية التفاعلية لتوثيق مساجد مصر التاريخية - بوابة الشروق
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الجمعة.. سينما الهناجر تقيم ثاني المعارض الفوتوغرافية التفاعلية لتوثيق مساجد مصر التاريخية


نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 8:36 م

تقيم سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية ثاني المعارض الفوتوغرافية التفاعلية، والتي يوثق فيها مساجد مصر التاريخية، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة.

ويشارك في المعرض الفنانين حسام المناديلي المصور الصحفي بجريدة الأخبار، الذي قدم عددًا من المشروعات الفوتوغرافية، مثل "شجع صناعة بلدك" الذي صوّر فيه الحرف اليدوية، وكذلك مشروع "مصر من فوق" للتصوير من أعلى الأماكن في مصر، ومشروع بعنوان "شوارع من مصر".

كما يشارك في المعرض الفنان فادي قدسي الحاصل على جائزة "ساقية الصاوي"، وجائزة "تراثي" للتنسيق الحضاري، وجائزة "عبد الفتاح رياض"، بالإضافة إلى مشاركة الفنانين: "محمد سعيد وهشام توحيد.

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