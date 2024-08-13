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إصابة 5 أشخاص في هجوم طعن غرب تركيا

إسطنبول - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:01 م

أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص في هجوم طعن بمدينة إسكي شهر غرب تركيا.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على المهاجم "18 عاما"، ولم يعلق الوزير على خلفية المهاجم أو دوافع الهجوم.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن 3 مصابين يتواجدون حاليا في الرعاية المركزة.
وذكرت تقارير إعلام محلية، أن المهاجم كان يرتدي شعار اليمين المتطرف "الشمس السوداء" على صدره، وصوره نفسه وهو ينفذ الهجوم مساء أمس الاثنين.
ويظهر في الفيديو، الذي نشرته وكالة أنباء دوغان، المشتبه به وهو يرتدي قناع وخوذة ويصور نفسه وهو يركض نحو الأشخاص في حديقة عامة ويحمل سكينا.

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