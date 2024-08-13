تحتفل باكستان، الأربعاء، بعيد استقلالها الـ 78، وذلك لمدة 3 أيام تخليدا للذكرى، التي ناضل من أجلها الزعيم محمد على جناح.



ويعود تاريخ باكستان إلى 2500 عام قبل الميلاد حين ازدهرت حضارة متطورة للغاية في وادي السند. فيما كشفت الحفريات في هارابا ومونجودارو وكوت ديجي ومهرجاره عن دليل وجود حضارة متقدمة حتى في العصور القديمة.

واحتل الفرس المنطقة الشمالية بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الثانى الميلادي. ثم جاء الإغريق في عام 327 قبل الميلا، تحت حكم الإسكندر المقدوني ومروا سريعا. وفي عام 711 م، هبط العرب بقيادة محمد بن قاسم في ديبال بالقرب من بانبور الحديثة وحكموا النصف السفلي من باكستان لمدة 200 عام، و خلال هذا الوقت ترسخ الإسلام في هذه الأرض وأثر على حياة الناس وثقافتهم وتقاليدهم.

وفي القرن 10 الميلادي، بدأ الغزو المنهجي لجنوب آسيا من قبل المسلمين من آسيا الوسطى، الذين حكموا حتى القرن 18، ثم جاء البريطانيون وحكموا لما يقرب من قرن من الزمان على ما يعرف بباكستان الآن. وبدأت النهضة الإسلامية في نهاية القرن 19 عندما أطلق السير سيد أحمد خان، وهو زعيم مسلم مشهور وتربوي، حركة للنهضة الفكرية لمسلمي جنوب آسيا.

وفي عام 1930، تصور الشاعر والفيلسوف المعروف، العلامة محمد إقبال، فكرة وطن منفصل لمسلمي جنوب آسيا. وفي عام 1940، تم تمرير قرار من قبل رابطة مسلمي عموم الهند يطالب بوطن مستقل منفصل للمسلمين. وبعد سبع سنوات من النضال الدؤوب تحت القيادة المتميزة للقائد الأعظم محمد علي جناح، ظهرت باكستان على خريطة العالم كدولة ذات سيادة في 14أغسطس 1947.

*عدد سكان باكستان

بلغ عدد سكان باكستان 241.49 مليون نسمة في عام 2023، و يمثل المسلمون 97٪، والأقليات الأخرى 4٪ بما في ذلك المسيحيين والهندوس. والأردية هي اللغة الوطنية، فيما تستخدم اللغة الإنجليزية في المراسلات الرسمية. و هناك أيضا اللغات الإقليمية الرئيسية السندية والبلوشية والباشتو والبنجابية، وعملة البلاد هى الروبية الباكستانية.

*الموقع والجغرافيا

تقع باكستان بين خطي عرض 24 و 37 درجة شمالا و خطى الطول 61 و 75 درجة شرقا. و يحد البلاد من الغرب إيران ومن الجنوب الشرقي الهند و من الشمال الغربي أفغانستان ومن الشمال الشرقي الصين ومن الجنوب بحر العرب.

وتشكل سلاسل الجبال الكبيرة في جبال الهيمالايا وكاراكورام وهندوكوش المرتفعات الشمالية لباكستان في مقاطعة خيبر باختونخوا وجيلجيت بالتستان.

*آزاد جامو وكشمير والجمال الطبيعي

تتمتع آزاد جامو وكشمير بجمال طبيعي رائع وتيارات مائية فوارة. وتعد مقاطعة البنجاب هي سهل غريني مسطح به خمسة أنهار رئيسية تمتد عبر المنطقة العليا وتنضم في النهاية إلى نهر السند الذي يتدفق جنوبا إلى بحر العرب. ويحد مقاطعة السند من الشرق صحراء ثار وران كوتش ومن الغرب سلسلة كيرثار. فيما تعد هضبة بلوشستان أرض قاحلة وغنية بالجبال.

أما إسلام أباد، عاصمة باكستان، هي وجهة شهيرة للسياحة حيث تشتهر المدينة ببنيتها التحتية الحديثة ومحيطها الطبيعي الخلاب.



ونظام تأشيرة باكستان عبر الإنترنت مفتوح الآن لمواطني 192 دولة. كما أن مواطني 64 دولة مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة على الايميل الخاص بهم ضمن "الفئة السياحية". والمواطنون من 103 دولة مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الخاص بهم الخاص بهم ضمن "فئة الأعمال".

*أشهر الأطعمة في باكستان

مع ميراث من تقاليد الطهي الخاصة بالمغول والأتراك وآسيا الوسطى والإيرانيين، يعد تناول الطعام في باكستان تجربة غنية وفريدة من نوعها. وتقدم معظم المطاعم المحلية الأطباق الباكستانية اللذيذة مثل أطباق اللحوم والأسماك والخضروات بالتوابل، فضلاً عن المشاوي و سيخ كباب شامي أو شابال كابا. فيما يحظى طبق الأرز الشرقي بولاو بشعبية بين السكان الأصليين والأجانب على حد سواء.

*الملابس

يتم ارتداء ملابس الشالوار غير رسمية من قبل جميع النساء ومعظم

الرجال في الأماكن العامة.

وتشمل مناطق الجذب الرئيسية سياحة المغامرات في المناطق الشمالية والسياحة الثقافية والأثرية كما هي موجودة في تاكسيلا ومونجودارو وهارابا وسوات على طول طريق كاراكورام السريع والتراث الإسلامي والمغولي المبكر في لاهور وملتان وثاتا وبيشاور.



