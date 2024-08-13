روسيا توسع عمليات الإخلاء في منطقة كورسك مع استمرار أوكرانيا في هجومها

تستعد السلطات المحلية في منطقة كورسك الروسية لإخلاء منطقة أخرى في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها عبر الحدود.

وكتب رئيس المنطقة المحلية فلاديمير زايتسيف عبر تليجرام اليوم الثلاثاء أن الخطط لإخلاء سكان منطقة بولشيسولداتسكي يجرى حاليا تجهيزها.

وتابع في منشوره"حتى الآن، لم يجر إخلاء منطقتنا. الجميع رحلوا بمحض إرادتهم، لم يمنعهم أحد. اليوم نقوم بجمع البيانات عمن يتعين أن يتم إخلاؤه ".

وكانت المناطق التي تم إخلاؤها سابقا تقع بالقرب من الحدود الأوكرانية-الروسية، لكن بولشيسولداتسكي تقع في موقع أعمق داخل الأراضي الروسية.

ويعتبر المركز الإداري للمنطقة هو بلدة بولشوي سولداتسكوي الصغيرة، التي تبعد حوالي 36 كيلومترا عن الحدود. وكان يعيش حوالي 11 ألف شخص في المنطقة قبل بدء الغزو الكامل لروسيا على أوكرانيا في 2022، وفقا للأرقام الرسمية.

وكان الروس قد بدأوا الفرار من المجتمعات الحدودية منذ بداية الهجوم الأوكراني قبل أسبوع.

ويستمر تدفق اللاجئين، حيث غادر أكثر من ألفي شخص المنطقة الحدودية بشكل مستقل أو في قوافل منظمة خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت وزارة الطوارئ اليوم الثلاثاء.

ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص الذين غادروا بشكل إجمالي خلال الأسبوع الماضي. ولكن حاكم كورسك المؤقت قدر العدد بـ 120 ألف شخص أمس الاثنين.