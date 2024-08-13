جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منح كاملة لأوائل الثانوية العامة لدراسة علوم المستقبل

• وزير الاتصالات يلتقى بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

• الدكتور عمرو طلعت: جامعة مصر للمعلوماتية تؤهل الطلاب للمنافسة باقتدار فى سوق العمل العالمى



التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2024 والطلاب الراغبين فى الإلتحاق بجامعة مصر للمعلوماتية وأولياء أمورهم خلال فعاليات اليوم التعريفى الذى نظمته الجامعة فى مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة لتسليط الضوء على البرامج الأكاديمية المتقدمة التى يتم تدريسها للطلاب بالجامعة خلال مراحل الدراسة المختلفة، والتعرف على قواعد المنح الكاملة التى تقدمها الجامعة، وكذلك ما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية متطورة وإمكانيات عملية من معامل ومراكز أبحاث تخدم العملية التعليمية بالجامعة وتضاهى نظيراتها فى أعرق الجامعات العالمية.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور عمرو طلعت بالسادة أولياء الأمور والطلاب، مشيدًا بعزم وإرادة الطلاب على بناء مستقبل ناجح من خلال الدراسة فى الجامعات الواعدة مثل جامعة مصر للمعلوماتية، من أجل تحقيق النجاح فى الحياة العملية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتأسيس ورعاية جامعة مصر للمعلوماتية فى إطار استراتيجية متكاملة أعدتها الوزارة فى 2018 لبناء مجتمع رقمى يرتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تتمثل فى تعزيز قدرات الطلاب على التعلم الذاتي، واكتساب المهارات والخبرات المؤهلة للمنافسة باقتدار فى سوق العمل العالمى من خلال بناء مصفوفة مهارات متكاملة من علم وخبرات ومهارات شخصية.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموًا على مدار 6 سنوات، مضيفًا أن نجاح القطاع يرجع لكونه قاسمًا مشتركًا بين كافة قطاعات الدولة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرًا أساسيًا للتطوير وصقل المهارات فى مختلف الوظائف، مما يتيح فرصة واعدة لمستقبل عملى ناجح.

وأشار إلى أن مصر غنية بالموارد البشرية، موضحًا أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات يعمل بها كفاءات مصرية فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملاء هذه الشركات حول العالم فى ضوء احتياج العديد من الدول الرائدة فى التكنولوجيا للكوادر المدربة.

وأشاد بالإنجاز الذى حققه البطل الأوليمبى أحمد الجندي، أحد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية والحاصل على الميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس 2024؛ مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مختلف المجالات بجانب دراستهم الجامعية.

وعقد الدكتور عمرو طلعت جلسة نقاشية مفتوحة مع أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث قام بالرد على استفسارات الطلاب حول أهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المستقبلية فى سوق العمل نتيجة للتطور التكنولوجي.

كما أشار إلى مبادرات الوزارة لبناء القدرات الرقمية لمختلف المراحل العمرية، بهدف التوسع فى قاعدة الكوادر المدربة فى كافة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحًا أن هناك تعاونًا بين شركات عالمية وجامعة مصر للمعلوماتية فى توفير منح تدريبية لطلاب الجامعة.

وتستهدف جامعة مصر للمعلوماتية من استقبال أوائل الجمهورية للثانوية العامة، تمكين أفضل المواهب وتشجيعهم ودعمهم على مواصلة التفوق الأكاديمى من خلال الانضمام إليها لدراسة علوم المستقبل بما يتناسب مع الأهداف والطموحات التى يسعون إلى تحقيقها لدعم سوق العمل المحلى والعالمى بنخبة من الخريجين الذين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية العالية.

من جانبها قدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذى جاء ثمرة للاجتهاد والمثابرة، متمنية لهم استمرار التفوق وبذل المزيد من الجهد فى مسيرتهم الجامعية والعملية، فضلاً عن منحهم فرصة للالتحاق بالجامعة من خلال المنح الكاملة للدراسة بالجامعة فى كلياتها الـ 4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم المتفوقين والتى يدعمها بعض البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مؤكدة أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد فى مقدمة أولويات الجامعة منذ نشأتها.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، فضلاً عن أنه الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، لذلك فإن جامعة مصر للمعلوماتية تعد فى مقدمة المؤسسات الأكاديمية التى تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل كونها من أوائل الجامعات المتخصصة فى علوم الاتصالات والبيانات وتكنولوجيا الأعمال بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

كما استمع أوائل الثانوية العامة إلى شرح مفصل عن البرامج الأكاديمية التى تقدمها كليات جامعة مصر للمعلوماتية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصرى عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة فاطمة حمدى الأستاذ بكلية الفنون الرقمية والتصميم.

وقد قام أوائل الثانوية العامة بجولة بالحرم الجامعى للتعرف على المعامل والمراكز البحثية والامكانيات التى تتمتع بها جامعة مصر للمعلوماتية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالتواجد فى حرم جامعة مصر للمعلوماتية وما شاهدوه من إمكانيات متطورة توافق طموحهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذا الصرح الأكاديمى الذى يمنحهم فرصة الدراسة من خلال المنح الكاملة التى تقدمها الجامعة لهم.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامج تعليمى متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.