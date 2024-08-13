الأوقاف الإسلامية: 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى حتى الآن

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، إن 708 مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى بعد الظهر، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت دائرة الأوقاف أن 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم الثلاثاء، في ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي وقت سابق، قالت حركة فتح إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى انتهاك صارخ للمقدسات وسيؤدي إلى تصعيد الموقف الأمني في المنطقة.

كما أدانت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر والقائمة العربية الموحدة في الكنيست اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، محذرتين من تداعيات السماح لليهود بالصلاة فيه، مؤكدة أن بن غفير وأتباعه يسعون إلى حرب أخرى ومزيد من القتلى.

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي اقتحام المسجد الأقصى و"العدوان الذي يقوده الإرهابي إيتمار بن غفير وقطعان المستوطنين تسعير للحرب على غزة والضفة والقدس"، مؤكدة أن "الاقتحام الذي يقوده بن غفير يؤكد أن المخططات الصهيونية لتهويد الأقصى متواصلة ومستمرة".

وقالت الحركة إن "استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال هو بمثابة دعم كامل لمواصلة ارتكاب جرائمه واعتداءاته".

من جانبها، دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة اقتحام وزيرين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وحذرت الخارجية القطرية، في بيان، من مغبة تأثير هذه الانتهاكات على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.