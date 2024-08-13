ذكر موقع "Rue 20" المغربي نقلا عن مصادر مطلعة أن القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء ماركو سيلفي باتت أيامه معدودة على رأس التمثيلية الدبلوماسية الإيطالية.



ووفق المصادر فإن ماركو سيلفي تم إعلامه بإقالته من منصبه ومعه موظفين كبار في القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء بعد شكايات عديدة تلقتها السفارة والخارجية حول تسيير القنصلية وتضرر عدد من المواطنين والهيئات المهنية من تعقيد مساطر الحصول على التأشيرة.

وحسب المصادر ذاتها من المرتقب أن تحل لجنة تفتيش إيطالية بالدارالبيضاء قريبا للوقوف على عدد من الاختلالات في القنصلية، بالإضافة لإمكانية تغيير الشركة المكلفة حاليا بمعالجة طلبات التأشيرة الإيطالية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القنصلية العامة الإيطالية بالدارالبيضاء تتلقى أسبوعيا احتجاجات بسبب تعقيدات واختلالات في معالجة ملفات التأشيرة.