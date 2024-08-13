انخفاض معدل المواليد في ماليزيا خلال الربع الثاني من 2024

أظهرت الإحصاءات الديموغرافية التي أصدرتها إدارة الإحصاء الماليزية اليوم الثلاثاء انخفاض معدل المواليد بنسبة 2ر10% ليصل إلى 100 ألف و732 رضيعا خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 112 ألف و197 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن كبير الاخصائيين داتوك سيري الدكتور محمد عزيرمحي الدين قال إن عدد الرضع الذكور تجاوز عدد الرضع الاناث بواقع 51 ألفا و759 مقابل 48 ألفا و973 .

وأضاف أنه بالمتوسط، ولد رضيع كل دقيقة و 47 رضيعا كل ساعة و 1119 رضيعا يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت الإحصاءات أن ولاية سيلانجور سجلت أعلى عدد رضع بواقع 19 ألفا و320، في حين سجلت ولاية لابوان أدنى معدل رضع بواقع 324 رضيع.

كما أوضحت البيانات أنه تم تسجيل 48 ألفا و460 حالة وفاة خلال الربع الثاني من العام، بانخفاض بنسبة 4ر5 % مقارنة بـ 51 ألفا و234 حالة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت ولاية سيلانجور أعلى عدد وفيات بواقع 7459 حالة وفاة، في حين سجلت ولاية بوتراجايا أدنى حالات وفاة بواقع 65 حالة