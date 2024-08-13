الطفولة والأمومة يتدخل لدعم ابنة صاحبة فيديو التعدي على حماتها وتوفير الرعاية الصحية لها

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تدخله لمساندة ودعم الطفلة الرضيعة "ابنة السيدة صاحبة فيديو التعدي علي حماتها" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت اتهمت في قضية ضرب والدة زوجها، مؤكداً دعمه الكامل لحماية الطفلة الرضيعة لحصولها على حقوقها الشرعية وتوفير الرعاية الصحية لها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح المجلس، أنه تم استدعاء والد الطفلة الرضيعة لمقر وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واستلام الملف الطبي للطفلة وأدويتها وتسليمها لوالدتها وأهليتها، حيث سيتم متابعة حالة الطفلة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لحالتها.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة ديرب نجم قدموا الدعم اللازم للطفلة منذ البداية، من خلال تسهيل دخولها للأم في محبسها لاستكمال للرضاعة الطبيعية، حرصاً على صحة وسلامة الطفلة، مؤكدة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.