الصين تفرج عن طاقم عمل قارب صيد تايواني بعد احتجازه لأكثر من 40 يوما

أفرجت الصين اليوم الثلاثاء عن طاقم عمل قارب صيد تايواني مؤلف من أربعة أشخاص، بعد احتجازهم لأكثر من 40 يوما ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وكانت السلطات الصينية قد صادرت قارب الصيد التايواني دا جين مان نو 88 بالقرب من جزيرة كينمين التي تسيطر عليها تايوان في الثاني من يوليو الماضي، حيث اتهمت الصين القارب بانتهاك حظر على الصيد.

ومنذ ذلك الحين، تم احتجاز قائد القارب وطاقم عمل مؤلف من أربعة اشخاص ، هم صياد تايواني وثلاثة صيادين إندونيسيين في مدينة تشوانتشو بإقليم فوجيان بجنوب غرب الصين. كما تم مصادرة القارب.

وبعد أسابيع من المفاوضات، اصطحب قارب صيني صغير صباح اليوم طاقم العمل المؤلف من أربعة أشخاص إلى الخط الأوسط لمضيق تايوان، حيث تم نقلهم إلى قارب صيد تايواني من أجل إعادتهم إلى قاعدتهم في بسكادورز.

وبقى قائد القارب في الصين انتظارا لاستكمال الإجراءات القانونية. كما أن القارب مازال في الصين.

ويشار إلى أن النزاعات بشأن الصيد بين الصين و تايوان غالبا ما تقع في المياه بالقرب من أرخبيل كينمين الذي تسيطر عليه تايوان، والذي يقع قبالة إقليم فوجيان الصيني.