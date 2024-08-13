 وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض الدين السيادي لإسرائيل وتبقي على نظرتها السلبية للائتمان - بوابة الشروق
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وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض الدين السيادي لإسرائيل وتبقي على نظرتها السلبية للائتمان

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:00 م

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الدين السيادي لإسرائيل بواقع درجة واحدة، وأبقت على نظرة سلبية للائتمان، بينما يستمر الصراع العسكري الذي يؤثر على المالية العامة للبلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن وكالة التصنيف الائتماني خفضت درجة البلاد إلى "إيه" من "إيه +"، مشيرة إلى "الحرب المستمرة" والمخاطر الجيوسياسية كعوامل محركة لذلك، بحسب ما ورد في بيان صدر أمس الاثنين.

وانخفضت قيمة السندات السيادية الإسرائيلية، بالدولار، المستحقة في عام 2031 بواقع 4ر0 سنت أمام الدولار اليوم الثلاثاء، مع تسجيل معظم الأوراق المالية الأخرى في إسرائيل لخسائر.

وانخفض مؤشر الأسهم في تل أبيب بأكبر قدر له منذ أسبوع.

وكتب محللون، وبينهم سيدريك جوليان بيري، وخوسيه مانتيرو، أن الإجراء "يعكس تأثير استمرار الحرب في قطاع غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".


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