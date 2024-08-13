بوتين: روسيا لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين: "عزيزي الرئيس، أيها الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم بحرارة في موسكو، فنحن لم نر بعضنا البعض منذ عامين، على الرغم من أننا على اتصال دائم، وأنا سعيد جدا برؤيتكم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين: "من المعلوم للجميع أن روسيا اليوم وللأسف مضطرة للدفاع عن مصالحها وعن شعبها وهي تحمل السلاح، ولكن الذي يحدث في الشرق الأوسط والذي يحدث في فلسطين، بلا شك لا يمكن أن يبقى دون اهتمام من جانبنا."

وأوضح بوتين، أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وقال بوتين: "بالطبع نحن نتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين. ومن جانبنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف بوتين: "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت، بحسب الأمم المتحدة، إلى 40 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال".

وقال بوتين، إن ما يحدث في الشرق الأوسط، لا يخلو من اهتمام روسيا، رغم انشغالها بالدفاع عن مصالحها وعن شعبها.