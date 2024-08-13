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أمير عادل ينتقل إلى الدوري الهولندي

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:15 م

أعلن نادي فالفيك الهولندي تعاقده مع أمير عادل، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي زينيس الكازاخي، والذي انضم إليه في أبريل الماضي.

وانضم أمير عادل إلى الفريق الهولندي بعقد لمدة موسم، على أن يرتدي اللاعب البالغ من العمر 30 عاما القميص رقم 11 مع فريقه الجديد.

وكان أمير عادل الشهير بـ «رونالدينيو مصر»، لاعب وادي دجلة وسموحة السابق، انتقل إلى نادي زينيس الكازاخي في صفقة انتقال حر، قبل 4 أشهر.

وأصبح نادي فالفيك الفريق رقم 12 الذي يرتدي أمير عادل والذي يُعرف أيضا باسم ألكسندر ياكوبسن قميصه.

وتأتي تلك التجربة الجديدة للدولي المصري بعدما توج الموسم الماضي بلقب الدوري الجورجي مع فريق دينامو باتومي، حيث خاض بقميص باتومي 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف

وسبق للاعب المصري – الدنماركي الانضمام للزمالك، قبل أن يتراجع الأبيض عن إتمام التعاقد، والتحق بصفوف وادي دجلة وشارك 15 مباراة، سجل فيهم هدفا واحدا.

ثم انضم إلى فريق سموحة وشارك في 8 مباريات كبديل خاض خلالها 194 دقيقة.

وشارك أمير عادل فى معسكر لمنتخب للشباب موسم 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، وانضم لأحد معسكرات المنتخب الأول تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور.


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