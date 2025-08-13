أمازون تضاعف وجودها في سوق البقالة بأمريكا

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم إطلاق خدمة جديدة تتيح لأعضاء الخدمة مدفوعة الأجر برايم طلب مواد البقالة المختلفة عبر منصتها، كما يطلبون فيه البطاريات وغيرها من السلع الأساسية.

وأعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية اليوم الأربعاء أن عملاءها في أكثر من ألف مدينة وبلدة أمريكية أصبحوا قادرين على الحصول على البقالة الطازجة من خلال خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم للطلبات التي تزيد قيمتها عن 25 دولارًا لأعضاء برايم، مع خطط للوصول إلى أكثر من 2300 مدينة وبلدة بنهاية العام.

وقالت الشركة إنه في حال عدم وصول قيمة الطلب للحد الأدنى، يُمكن للأعضاء اختيار التوصيل في نفس اليوم مقابل رسوم قدرها 99ر2 دولارًا.

أما بالنسبة للعملاء غير المشتركين في خدمة برايم، فتتوفر الخدمة مقابل رسوم قدرها 99ر12 دولارًا بغض النظر عن قيمة الطلب.

في الماضي، كان مشتركو خدمة برايم يحصلون على مواد البقالة عبر خدمة أمازون فريش أو هول فودز.

ومن المتوقع أن يزيد توسع أمازون في هذا القطاع من الضغط على خدمات توصيل البقالة التي تقدمها شركات منافسة مثل وول مارت وإنستاكارت وتارجت.