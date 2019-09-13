وزارة العدل الأمريكية تقول إنها ستميط اللثام عن شخصية في قضية 11 سبتمبر

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستميط اللثام عن اسم شخص يسعى لمعرفته أناس يقاضون حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال الادعاء الأمريكي في نيويورك‭‭ ‬‬في وثيقة قضائية إن وزير العدل وليام بار سيعلن اسم الشخص على ممثلي الادعاء المشاركين في القضية.

والقرار قد يعطي دعما لأقارب ضحايا سلكوا منذ فترة طويلة طريق القضاء متهمين الحكومة السعودية بمساندة منفذي الهجمات الذين خطفوا طائرات ركاب وصدموا بها برجي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في حين سقطت واحدة في حقل في بنسلفانيا، في هجمات أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

ونفت الحكومة السعودية مرارا أي دور لها في الهجمات. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلبات التعليق.