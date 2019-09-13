فرنسا: اتهام دبلوماسي بالانتماء لجماعة يمينية مناهضة للمسلمين

وجهت السلطات الفرنسية اتهامات لدبلوماسي فرنسي في السلفادور على خلفية ارتباطه بمجموعة يمينية متشددة مناهضة للمسلمين.

وذكر راديو (مونت كارلو) اليوم (الجمعة) أن المتهم يعمل داخل مجموعة يمينية متشددة تطلق على نفسها اسم "حركة فعل القوات العملياتية"، مشيرا إلى أن الدبلوماسي الفرنسي متورط في إعداد مخططات لشن هجمات إرهابية عبر الانترنت.

وأشار الراديو إلى أن الإدارة العامة للأمن الداخلي أوقفت خلال شهر يونيو الماضي المشتبه به في فرنسا واتهمته بالارتباط بـ"أعضاء في مجموعة إرهابية"، وتم تعليق مهامه الدبلوماسية.

وأضاف أنه تم توقيف 13 عضوا في المجموعة الإرهابية بتهمة الانتماء إلى الجماعة الإجرامية، من بينهم شرطي متعاقد يعتقد أنه زعيم المجموعة، لافتا في الوقت نفسه إلى العثور في وقت سابق على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات صناعة متفجرات في منازل المشتبهين الـ13 .