 حذرت منه عبر «فيسبوك».. ضبط سائق سيارة أجرة تحرش لفظيا بفتاة في أسيوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حذرت منه عبر «فيسبوك».. ضبط سائق سيارة أجرة تحرش لفظيا بفتاة في أسيوط

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:54 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة أجرة لقيامه بالتحرش اللفظي بإحدى الفتيات أثناء استقلالها للسيارة قيادته بدائرة قسم ثانى أسيوط.

كان قد تم تداول تحذير على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) باسم ميرو رأفت - بشأن عدم استقلال سيارة "محددة" لقيام قائدها بالتحرش اللفظى بإحدى الفتيات أثناء استقلالها للسيارة قيادته بدائرة قسم ثانى أسيوط، إلا أنها تمكنت من النزول من السيارة أثناء توقفها.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وباستدعاء المتضررة "حاصلة على بكالوريوس تجارة" تعرفت عليه، واتهمته بالتحرش اللفظى بها. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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