 إطلاق خدمة الإتصالات علي طريقي الداخلة ـ الفرافرة البحرية والفرافرة ـ عين دالة - بوابة الشروق
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إطلاق خدمة الإتصالات علي طريقي الداخلة ـ الفرافرة البحرية والفرافرة ـ عين دالة

الخارجة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 9:36 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 9:36 م

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه تم اليوم إطلاق خدمة الإتصالات رسميا على طريق الداخلة ـ الفرافرة ـ الواحات البحرية ، كما تم إطلاق الخدمة على طريق الفرافرة ـ عين داله بعدد ٦ أبراج اتصالات ، ليصبح اجمالي الأبراج التي تم دخولها الخدمة علي مستوي المحافظة ٦٣ برجا.

وأكد الزملوط ، في بيان ، أن المحافظة تستهدف تغطية كافة الطرق والمناطق النائية بخدمات الإتصالات ، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشجيع مناخ الإستثمار.

من جانبها ، أوضحت المهندسة منى محمد علي مدير عام التخطيط العمراني بالوادي الجديد أنه يجري حاليا تركيب ١٢ برجا إضافيا على طريق الفرافرة ـ ديروط ، يتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر القادم ليصبح إجمالي عدد الأبراج على مستوى المحافظة ٧٥ برجا.

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