الخطيب: أتمنى فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي

تمنى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تتويج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية والتي توج بها الفرعون المصري في آخر عامين.

وكان الخطيب قد شارك مساء اليوم الجمعة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي المقرر إقامته في مصر يناير المقبل.

وحرص الخطيب على إلقاء كلمته خلال الحفل الكبير الذى أقيم مساء اليوم في مدينة الغردقة بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة.

وأعرب رئيس الأهلي عن سعادته بالمشاركة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي، مؤكدًا أن مصر تستحق استضافة هذا الحدث؛ لما لها من تاريخ كبير وعريق في القارة الإفريقية، وهذا يعيد لأذهانه فوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة عام 1983 الذي نجح في التتويج به بفضل مساندة الجميع؛ سواء أسرته أو زملائه بالمستطيل الأخضر، أو مدربيه أو جماهير الأهلي العظيمة التي كانت خير داعمٍ له خلال مشواره الكروي.

وأضاف أن فوز اللاعب باللقب وسط بلده وأهله يبقى إحساس رائع للغاية، كما أن الأمر يبقى مرتبطا بالمشاعر التي يتملكها كل لاعب يقترن اسمه وبلده بالترشيحات الخاصة بالفوز بلقب الأفضل بالقارة الإفريقية.

وتابع أن اللاعب المرشح للفوز باللقب يشعر بقيمته وأهميته وقدرته على تمثيل بلده بشكل مشرف للغاية عندما يتواجد اسمه رفقة علم بلاده ضمن المرشحين للفوز باللقب في هذه الاحتفالية الكبرى.

وأتم كلمته مؤكدًا أنه يتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي للفوز بهذه الجائزة.