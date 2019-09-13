روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف انتهاء الحرب في سوريا.

وأضاف لافروف، في تصريحات لصحيفة "ترود" الروسية، أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة، أن سوريا "تعود رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية".

وتابع لافروف أن "عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل ادلب والضفة الشرقية لنهر الفرات".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه يأتي الآن على رأس الأولويات "تقديم المساعدة الإنسانية لسورية وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد وفي منطقة الشرق الأوسط".

وبدأت أحداث الحرب في سورية في عام 2011. وفي نهاية عام 2017 تم الإعلان عن انتصار سورية على الإرهاب، حسب سبوتنيك الروسية.

وتساند روسيا سورية خلال حربها على الإرهاب، وتقصف طائرات سلاح الجو الروسي مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015. ، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.