الخزانة الأمريكية: سيتم الضغط على حزب الله بوقف تمويله

قال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الاٍرهاب، مارشال بيللينغلسي، إنه سيتم مواصلة الضغط على حزب الله لوقف تمويله، لافتًا إلى أن النظام المركزي اللبناني يعاني بسبب تصرفات حزب الله.

وأضاف في مؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، أن حزب الله يتلقى أمواله ودعمه من إيران وتقلص في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات على طهران، معقبًا: «حزب الله وأنصاره يحصلون على التمويل من عمليات غسيل الأموال، ويحصل على الأموال من تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية».

وتابع: «سنواصل جهودنا لمحاصرة وتفكيك شبكات تمويل حزب الله، وهذا الحزب يستخدم النظام المصرفي في لبنان للتغطية على أعماله المشبوهة، ولا يوجد فصل بين الجناح العسكري والسياسي لحزب، وسنعمل مع الحلفاء لخنق حزب الله وفيلق القدس والنظام الإيراني».

وطالب مساعد وزير الخزانة الأمريكية،المجتمع الدولي بوقف شراء النفط الإيراني الذي يمول التنظيمات الإرهابية وفيلق القدس، متابعًا: «علينا معاقبة كل من يتعامل مع حزب الله».

وأشار إلى استهداف عددا من التنظيمات الإرهابية في اليمن، ونعمل مع البنك المركزي اليمني ونثق فيه