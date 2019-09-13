مقتل شخصين في جنوب شرق إسبانيا بسبب عواصف قوية بجزر البليار

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لقي شخصان حتفهما في جنوب شرق إسبانيا يوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، جراء عواصف قوية ضربت جزر البليار في البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة "إل بايس" عن السلطات أن رجلا (61 عاما)، وامرأة (51 عاما) لقيا حتفهما عندما حوصرا في سيارتهما بعد أن جرفتهما المياه.

وأبقت السلطات على تفعيل إنذار بمستوى اللون الأحمر في مقاطعات ألميريا وأليكانتي وبلنسية ومورسيه، حسب هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر الجيش في تغريدة عبر تويتر أنه تم نشر أكثر من 200 جندي و100 مركبة للجيش للمساعدة في حالة الطوارئ.

وفي بلدة أونتينينت، حطم نهر ضفافه، مما تطلب إجلاء 150 شخصا من السكان.

وانهارت جدران مدرسة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحادث.

وعلى شاطئ في مدينة دينيا، وقع إعصار بسيط، وفقا لصحيفة إل بايس.

وقبل ذلك بيوم، اجتاحت العاصفة جزر البليار، متسببة في أمطار غزيرة وعواصف رعدية، مما أدى إلى نهاية مفاجئة لفصل الصيف في جزيرة مايوركا الإسبانية السياحية مما اضطر السلطات إلى تأجيل بدء الدراسة في بعض المناطق.