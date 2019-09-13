العاهل البحريني يعزي الإمارات في ضحايا حادث تصادم آليات عسكرية

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مصرع 6 عناصر من جنود الإمارات جراء حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أداء واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وثمن الملك حمد، في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا، الدور الفاعل الذي تقوم به الإمارات ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته، مجددا موقف بلاده الثابت مع أشقائها في قوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن والحفاظ على أمن المنطقة.

كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقيتي عزاء مماثلتين لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.