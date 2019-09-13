الإسماعيلي يفتتح مشواره بالبطولة العربية أمام أهلي بني غازي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منافسه أهلي بني غازي الليبي اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويدخل الإسماعيلى اللقاء بحضور 7 آلاف مشجع على ملعبه على أن يكون لقاء العودة في دولة تونس أواخر شهر سبتمبر الجاري.

ويسعى الإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراج المدير الفني للدراويش لطمأنة الجمهور على الفريق ومستوى اللاعبين ومنحهم أمل لعودتهم لمنصات التتويج التي غاب عنها الفترة الماضية .

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إٍسناد مهمة إدارة المباراة بين الاسماعيلي واهلي بني غازي للحكم المغربي رضوان جيد.

وشهدت قائمة الدراويش، استعدادا للقاء 21 لاعبا، بظهور 7 صفقات جديدة، نجحت إدارة النادي في ضمهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهم إبراهيم أبو اليزيد قادمًا من الداخلية بجانب الخماسي محمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" والدولي العراقي هُمام طارق والدولي الغيني بيكيتي سيلفا، ومحمد حمدي "زكي" القادم من فريق سموحة.

وجاءت قائمة الدروايش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - محمد مجدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي - محمود عبدالعاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - مدحت فقوسة - عبدالرحمن مجدي - هُمام طارق - وجيه عبدالحكيم - أحمد مدبولى - بيكيتي سيلڤا.

الهجوم: محمد حمدي زكي - بينسون شيلونجو - محمد الشامي.