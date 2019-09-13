«الإسكندرية السينمائي» يكرم محمود قابيل

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تكريمه للفنان محمود قابيل خلال دورته الـ 35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، حيث من المقرر أن يصدر عن المهرجان كتاب عن مشواره من تأليف الكاتبة الصحفية انتصار درديري ، على أن يعرض له فيلم "يوم الكرامة" للمخرج على عبد الخالق.

يشار إلى أن قابيل تخرج من الكلية الحربية عام 1964 ، حيث عمل ضابطاً في القوات المسلحة، قبل أن يتجه إلى الفن ، وتعرف على المخرج يوسف شاهين الذي كان سببا في اتجاهه إلى السينما والحصول على أدوار البطولة ليصبح واحدا من ألمع نجوم الفن، لكنه قرر بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد مرة أخرى في التسعينات إلى السينما.

قدّم قابيل أكثر من 75 فيلما منها "لحظات حب، عجايب الزمن، عجايب يا زمن، العصفور، الحب تحت المطر، القاضي والجلاد، الملاعين، لحم رخيص، عيش الغراب، دانتيلا، كوكب الشرق، كلام الليل، جنون الحياة، حين ميسرة، الفاجومى، هز وسط البلد" ، كما قدم للدراما التليفزيونية أكثر من مائة مسلسل وسهرة.