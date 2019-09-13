 الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 27 ألفا و 450 ميجاوات - بوابة الشروق
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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 27 ألفا و 450 ميجاوات

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:50 م

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة يبلغ 27 ألفا و450 ميجاوات مقابل 29 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و 965 ميجاوات.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.
وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.


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