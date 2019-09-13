بالفيديو- الزمالك يخوض تدريبه الأول بالسنغال

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأساسي الأول بالعاصمة السنغالية داكار اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يغيب كل من محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد أوناجم لاعبي الفريق عن الزمالك في مباراة بطل السنغال لأسباب فنية.

وكان الزمالك تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 13-0 في نتيجة المباراتين.