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احتجاجات في استقبال ترامب في بالتيمور بعد تغريدات مسيئة للمدينة

بالتيمور (رويترز)
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:00 ص

تجمع عشرات المحتجين بشوارع وسط بالتيمور مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للمدينة للمرة الأولى منذ أن وصفها بأنها ”مقززة“ و“مليئة بالقوارض“ في تغريدات أثارت جدلا ساخنا قبل شهرين.

وقبل أن يلقي ترامب كلمة يوم الخميس أمام جمهوريين بمجلس النواب تجمعوا في المدينة التي تقطنها أغلبية من السود للقاء ترفيهي سنوي، كان في استقبال موكبه محتجون بلافتات تصفه بأنه جرذ وتأمره بالعودة للمستنقع.

جاء هذا بعد أن هاجم ترامب على تويتر في يوليو تموز إيلايجا كامنجز، وهو نائب بالكونجرس أمريكي من أصل أفريقي من سكان بالتيمور، ووصفه بأنه ”متنمر متوحش“ يجب عليه أن يركز على تطهير دائرته الانتخابية ”المقززة المليئة بالجرذان والقوارض“ بدلا من انتقاد عمل ضباط الهجرة على الحدود المكسيكية.

ويرأس كامنجز لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، وقاد تحقيقات تتعلق بترامب وإدارته ووصفه بالعنصري وانتقد بشدة سياساته الخاصة بالهجرة.

ورد النائب الذي يحظى بنفوذ قوي على تغريدات ترامب بأن دعاه لجولة بالمدينة ليرى عمل سكانها الدؤوب.

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