القبض على حوالي 300 صيني بمداهمة بالفلبين لتورطهم في عمليات تزوير مزعومة

ذكر مكتب الهجرة في الفلبين اليوم الجمعة، أنه تم القبض على حوالي 300 مواطن صيني في مداهمة بالفلبين، بسبب ما يزعم عن تورطهم في تزوير واحتيال في عمليات استثمارية.

وقال جيمي مورينتي، كبير المفوضين لدى مكتب الهجرة إنه تم تنفيذ المداهمة أمس الأول الاربعاء في مبنى تجاري في منطقة "أورتيجاس" التجارية في العاصمة.

وأضاف أن وكلاء بمكتب الهجرة كانوا يبحثون في بادئ الأمر عن أربعة مواطنين صينيين فقط، يُزعم أنهم احتالوا على أكثر من ألف شخص للحصول على أكثر من 14 مليون دولار.

وأضاف مورينتي أن المداهمة أدت إلى اعتقال إجمالي 277 مشتبها بهم، كانوا "مطلوبين" بسبب تزوير واسع النطاق واحتيالات في عمليات استثمارية في بلادهم".

وتابع أن الحكومة الصينية ألغت جوازات سفرهم أيضا.

وطمأن مورينتي الشعب بأن المكتب يعزز جهوده ضد المجرمين الأجانب في البلاد.

وتابع: "وجودهم في البلاد يمثل خطرا على الأمن العام. سيتم مطاردة هؤلاء الهاربين وترحيلهم وإدراجهم على القائمة السوداء" مما يمنعهم بشكل فعال من دخولهم البلاد مرة أخرى.