رئيس أوكرانيا يتوقع لقاء ترامب في واشنطن خلال الشهر الجاري

توقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الجاري في واشنطن قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعده.

ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - في تصريح له على هامش مؤتمر سنوي يُعقد في كييف - "أنا متأكد أنه ستُتاح لنا فرصة لقاء ترامب خلال سبتمبر الجاري خاصة بعد أن تم دعوتي لزيارة الولايات المتحدة" .. مشيرا إلى أن المستشارين الدبلوماسيين يعملون حاليا على تنسيق المواعيد.

وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو قد أعلن في وقت سابق أن زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة يوم 23 سبتمبر الجاري، للمشاركة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.