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يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، اليوم الجمعة، 24 مسجدًا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في العناية لإعمار بيوت الله.