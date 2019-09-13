يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، اليوم الجمعة، 24 مسجدًا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في العناية لإعمار بيوت الله.