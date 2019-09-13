 اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 24 مسجدا بمناسبة العيد القومي للمحافظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 24 مسجدا بمناسبة العيد القومي للمحافظة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:53 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:54 ص

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، اليوم الجمعة، 24 مسجدًا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في العناية لإعمار بيوت الله.

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