«جوجل إيرث» يكشف لغز اختفاء أمريكى منذ 22 عاما

22 عاما مضت على اختفاء الأمريكى ويليام مولت فى ظروف غامضة، حتى قادت الصدفة مواطنه بارى فاي لحل ذلك اللغز، حينما عثر على سيارة غارقة فى بحيرة أثناء مشاهدة صورا للحى الذى كان مقيم فيه فى ولاية فلوريدا، بواسطة برنامج "جوجل إيرث".

وقالت تيري باربيرا المتحدثة باسم مدير شرطة مقاطعة بالم بيتش، إن بارى فاي وهو أحد السكان السابقين في حي جراند آيلز في ويلنجتون بولاية فلوريدا، بينما كان يفحص الحي عبر برنامج جوجل إيرث وأثناء تكبيره صورة لبحيرة هناك رأى ما يشبه سيارة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأوضحت باربيرا أن فاى قام بالاتصال بالساكن الحالى فى منزله القديم، الذى استخدم بدوره طائرة بدون طيار "درون" وتأكد أن سيارة بيضاء توجد على حافة البركة خلف منزله.

وتابعت: "تلقينا بلاغ بالواقعة في 28 أغسطس الماضى، وانتقلت عناصر إلى الموقع ليجدوا السيارة وهي من طراز سيدان وبعد انتشال السيارة، عثروا على بقايا هيكل عظمي داخلها".

وبحسب النظام الوطنى للمفقودين ومجهولي الهوية فإن مولت (40 عاما) ذهب إلى ملهى ليلي في نوفمبر 1997، وغادر الملهى بمفرده قبل منتصف الليل ولم يكن يبدو عليه أنه في حالة سكر، حيث اتصل برفيقته قائلاً إنه سيعود إلى منزلهما في لانتانا قريبًا.

وقال باري فاي لصحيفة "بالم بيتش بوست" المحلية إنه عندما كان يقطن في ذلك الحي لم يلاحظ وجود أي شيء غريب على شاطئ البحيرة، مضيفا: "لم أعتقد أنه سيكون هناك جثة موجودة منذ 22 عاما".