انقطاع الكهرباء عن مدن بالقرب من طوكيو سيتواصل لأسبوعين آخرين

قال مسئول بشركة (طوكيو للكهرباء) إن انقطاع التيار الكهربي عن بعض المدن بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو سيواصل لمدة أسبوعين آخرين إثر إعصار (فاكسي) القوي الذي ضربت العاصمة اليابانية والمناطق المحيطة بها في وقت سابق الشهر الجاري.

وتواجه شركة طوكيو للكهرباء المعروفة اختصارا باسم (تيبكو) صعوبات في استعادة نظام الإمداد بالطاقة الخاص بها في محافظة تشيبا الواقعة شرق طوكيو حيث تضررت مرافق الطاقة وأعمدة الكهرباء بشدة.

وأشارت الشركة إلى أن مدن مثل تاتياما وكاموجاوا بالمحافظة ستستغرق أسبوعين إضافيين من أجل استعادة الكهرباء بهما، ومن المتوقع أن استعادة التيار الكهربي في مدن بالمحافظة مثل إيتشيهارا سيتم خلال ثلاثة أيام.

بدوره، قال مسئول من الشركة -في مؤتمر صحفي أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الجمعة- "نعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا للغاية للإصلاح، وأنه سيحتاج إلى نحو أسبوعين على الأكثر"، مضيفًا أن نحو 170 ألف أسرة تعاني من انقطاع الكهرباء بالمحافظة خلال اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن إعصار فاكسي قد ضرب المنطقة مصحوبًا برياح مدمرة تصل سرعتها إلى 216 كم في الساعة خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، ما تسبب في مصرع شخص واحد وإلحاق أضرار، وإحداث فوضى بالمواصلات، وانقطاع التيار الكهربائي.