محكمة تركية تأمر بإطلاق سراح صحفيين في جمهوريت

قال محاميان في صحيفة جمهوريت التركية المعارضة إن محكمة الاستئناف العليا في البلاد قضت يوم الخميس بإطلاق سراح ستة صحفيين سابقين في الصحيفة كانوا مسجونين في تهم تتعلق الإرهاب.

وحكم المحكمة ملزم وقال المحاميان لرويترز إنهما يتوقعان تنفيذه على الفور.

وكان قد حُكم على الصحفيين بالسجن لمدد تقل عن خمس سنوات، وهو ما ينتهي عادة بتعليق تنفيذ الحكم في المحاكم التركية. لكن المحاميين أوضحا أن محاسبا سابقا بالصحيفة سيظل مسجونا على الأرجح.

وواجه الصحفيون تهم دعم حزب العمال الكردستاني المحظور، وجبهة حزب التحرير الشعبي اليساري، وشبكة فتح الله كولن التي تتهمها تركيا بالضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016. وينفي كولن، رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، الاتهام.