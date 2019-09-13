 حزب الخضر الكندي يقبل استقالة مرشح أساء للمسلمين - بوابة الشروق
الجمعة 13 سبتمبر 2019 3:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

حزب الخضر الكندي يقبل استقالة مرشح أساء للمسلمين

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 1:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 1:36 ص

أعلن حزب الخضر الكندي، الخميس، قبول استقالة إريك شومان مرشح الحزب في دائرة "سيمكو نورث" في مقاطعة أونتاريو، على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" يتضمن إساءة للمسلمين.

وذكر الحزب - الذي تتزعمه إليزابيث ماي، في بيان - "لا تسامح في الحزب الأخضر على الإطلاق مع كافة أشكال التمييز الجنساني والإسلاموفوبيا واللاسامية والميسوجينية (كره النساء) وخطابات الكراهية".

جاء ذلك ردا على طلب من "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" بشطب اسم إريك شومان من لائحة مرشحيه للانتخابات الفدرالية العامة.

وبدأت الحملة الانتخابية الفدرالية بشكل رسمي أمس بعد قرار رئيس الوزراء، جستن ترودو، حل البرلمان.

ويتوجه الناخبون الكنديون إلى صناديق الاقتراع في 21 أكتوبر المقبل لاختيار ممثليهم الـ338 في مجلس العموم في أوتاوا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك