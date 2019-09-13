لعنة الإصابات تحرم بريمن من 10 لاعبين أمام يونيون برلين

واصلت لعنة الإصابات مطاردتها لفريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم حيث انضم لاعب الوسط ماكسيمليان إيجستاين لقائمة المصابين بالفريق.

وقال فلوريان كوفيلت المدير الفني لفيردر بريمن ، على موقع النادي بالانترنت اليوم الجمعة ، : "لسوء الحظ ، اضطر ماكسي للخروج من تدريب الفريق أمس... أصيب خلال كرة مشتركة ويشعر بآلام في الظهر منذ تعرض لهذه الإصابة ما يجعل مشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمرا مستحيلا".

وبهذا ، سيخوض بريمن مباراته غدا السبت أمام مضيفه يونيون برلين بدون عشرة لاعبين حيث أصبح ماكسي اللاعب العاشر في قائمة الإصابات بالفريق.

وكان نيكلاس مويساندر قائد الفريق أصيب أيضا أمس الخميس ولكن كوفيلت وعد بأن يخوض المباراة "بفريق رائع يمكنه الفوز بالمباراة".

ويحتل بريمن المركز الثالث عشر في جدول الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد ثلاث مباريات حيث حصد ثلاث نقاط فقط حتى الآن فيما يحتل يونيون برلين الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط.