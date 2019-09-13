أدى الانبعاث الزائد لغاز ثانى أكسيد الكربون حول العالم إلى احتباس حراري أثر بشدة على طبيعة الأرض، وعلى صحة وسلامة البشر، الذين تنامت لديهم حاجة ماسة لتبريد الجو وتكييفه فى منازلهم ومناطق عملهم؛ لكن التبريد يحتاج طاقة أعظم من ما كانت تحتاجه في السابق للتدفئة.

وأجرت وكالة رويترز، حوارًا مع خبراء المناخ والطاقة؛ للتعرض بالتفاصيل لأزمة افتقار العالم للطاقة وكيفية معالجت الأمر.

وتوضح دراسة لجامعة أوكسفورد مدى احتياج الناس تبريد المناخ، حيث يتم شراء 10 وحدات تكييف كل ثانية حول العالم، بينما أكد البنك الدولى أن مبيعات المكيفات ستتضاعف 3 مرات بحلول عام 2050، بينما ستتضاعف 5 مرات فى البلدان الحارة كالهند والبرازيل.

وتقول رودهيكا خوسلا مديرة مشروع مستقبل التبريد بجامعة أوكسفورد، إن البشر على عكس الحال فى القدم باتوا يحتاجون لطاقة التبريد لا التدفئة، حيث تؤدى موجات الحر لمرض الكثيرين بل ووفاة البعض ما جعل إنتاج أجهزة التكييف يتصاعد فى الآونة الأخيرة.

ويقول ريتشل كايت مدير جمعية الطاقة للجميع، إن التبريد أضحى أمرا حيويا لا ترفيهيا للبشر حيث يحتاج أكثر من مليار شخص لطاقة التبريد.

وتوضح خوسلا مديرة مشروع مستقبل التبريد، أن تشغيل مكيف يستهلك طاقة مصدرها الوقود بمعدل 20 ضعفا ما تستهلكه المروحة، ما يعنى حرق كميات ضخمة من الوقود ما بدوره زيادة الاحتباس الحرارى بدلا من حل المشكلة.

وتقترح خوسلا اللجوء للمبانى المأهلة لتبريد الجو بداخلها دون استخدام مكيفات، موضحة أن ذلك الطراز على الرغم من ظهوره فى مناطق ممتدة من جنوب شرق آسيا، وحتى الولايات المتحدة إلا أنه يبقى أمرا استثنائيا.

ورجحت خوسلا أن يساهم مدى تكييف الشقق مستقبلا، فى رفع أسعار بيعها، حتى فى دول أوروبا الباردة.

ونصحت خوسلا أيضا باستخدام أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية باستهلاك أقل للطاقة، والتى تنتج الصين معظمها باستهلاك طاقة يصل للنصف.

وتطور شركة راكى ماونتن فى كولورادو الأمريكية، جهاز بقيمة 3 ملايين دولار، قادر على خفض كمية الطاقة المستهلكة للتبريد لنحو الخمس، حيث سيتم إخراج المنتج خلال سنتين.

وتضيف خوسلا أنه يجب تشجيع المصانع على صنع أجهزة تكييف صديقة للبيئة عبر فرض سياسات للعمل على صناعة أجهزة أكثر كفاءة، حينها يستطيع البشر أخذ زمام المبادرة للتغلب على تغير المناخ، كما إأن الأجهزة الأقل استهلاك للطاقة تقي المدن الفقيرة وحارة المناخ أزمات انقطاع التيار فى أيام الصيف.