مترو باريس يصاب بشلل في أغلب أجزائه جراء إضراب بشأن إصلاح المعاشات

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توقفت حركة القطارات في أغلب أجزاء شبكة مترو باريس اليوم الجمعة جراء إضراب قامب ه موظفو النقل الغاضبين من خطط الحكومة بشأن إصلاح المعاشات.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن الحركة توقفت بالكامل في عشرة من أصل 16 خط مترو.

وهناك حركة مخفضة في أربعة خطوط أخرى، وجرى إغلاق بعض المحطات.

وهناك حركة عادية في خطين فقط، وهما ليسا في حاجة لسائقين من البشر.

وكانت خدمات الحافلات في العاصمة الفرنسية كانت محدودة أيضا جراء الإضراب.

وتحدثت تقارير عن تكدس مروري داخل باريس وعلى الطرقات المؤدية إلى المدينة.

وتريد الحكومة إحلال نظام المعاشات الحالي الذي يضم أكثر من 40 برنامجا مهنياـ وجعلها جزءا من نظام عالمي واحد.

يشار إلى أن الإصلاحات تعد الأهم في فترة ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون حتى الآن ومن المتوقع أن يعمل الأشخاص لفترة أطول بموجبها.

ويستفيد عمال النقل العام من النظام الحالي، حيث يمكنهم التقاعد في وقت مبكر عن الموظفين في القطاعات الأخرى.

ويقدر مكتب التدقيق الفرنسي أن عمال النقل العام يتقاعدون في المتوسط عندما يبلغون 55 عاما وسبعة أشهر، في حين أن المتوسط في كل القطاعات هو 63 عاما.