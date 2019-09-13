ردت المطربة أصالة نصري، عن «بلوك» الفنانة أحلام لها وقالت «عيني ما نامت ساعة من يومها، وماسكة نفسي عن الرد».

أضافت فى برنامج «معكم» مع منى الشاذلي المذاع على فضائية «سي بي سي»، أمس الخميس، أنها فوجئت بـ«بلوك» الفنانة أحلام ولكنها لم تقابله برد فعل على الرغم أنها من الشخصيات المتسرعة في غضبها، مضيفة «أنا أتحسنت عن زمان، وماسكة نفسي عن الرد، لدرجة أني مضايقة».

وأشارت إلى أن البلوك قد يكون رد فعل ناتج عن عصبية أحلام من أمر ما اتجاه أصالة، أو من الممكن يكون لديها حق في ذلك، فالكل لديه مبرراته في ردود أفعاله.

وأوضحت أنها على الرغم من قوة رد فعلها وغضبها في خلافاتها، إلا أنها لا تمانع في الاعتذار عن الخطأ وبشدة.