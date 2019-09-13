عرض فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يظهر استمرار الاحتجاجات من قبل المعارضين في هونج كونج ضد التعديلات القانونية على قانون تسليم المطلوبين أمنيا.

وتعهد السكان في هونج كونج بالاستمرار في التظاهر حتى بعد إقدام الحكومة على تقديم تنازل مهم الأسبوع الماضي.

ووضعت الشرطة في حالة تأهب قصوى حيث تمركز العشرات منهم بعتاد مكافحة الشغب على مسار قطار سريع يقود إلى مطار المدينة الدولي، حيث تعهد المتظاهرون على الإنترنت بإبطاء مراكز النقل الرئيسية.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، سحبت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام رسميا مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ 3 أشهر.