مرتضى منصور يكشف ملعب السوبر وعدد الجماهير

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "الاتفاق المبدئي أن يلعب السوبر على ستاد القاهرة بحضور 50 مشجع لكل فريق، وهذا لا يعني أنهم أخذو بكلامي، لأن عدد الجماهير واحد لكلا الطرفين".

وأضاف: "أنا أرى توتر شديد جدا بين جمهور الفريقين، على قناة الأهلي والفيس بوك، وأيضا كما نعلم الحملة الممنهجة على شيكابالا".

وتابع: "كان هناك اجتماع لكلا الناديين مع الأجهزة الأمنية، وما قلته على الهواء قلته في الاجتماع، أنا لا أفرض أوامر بل أوضح الصورة فقط".

وأتم: "أنا مصري قومي، مصر فوق الجميع وليس الأهلي فوق الجميع".