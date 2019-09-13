 اليوم.. التونسيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. التونسيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للبلاد

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:48 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:48 ص

يدلي التونسيون في الخارج، اليوم الجمعة، بأصواتهم داخل سفارات بلادهم بمختلف دول العالم، في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس بها 26 مرشحا.


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